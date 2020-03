Lazio, che ritorno: 8 punti in più rispetto al girone d'andata

A far la differenza sono le vittorie contro Spal, Inter e Bologna. Se all'andata la Lazio in questo trittico aveva infatti conquistato soltanto un punto (si trattava di tre trasferte), al ritorno i biancocelesti sono riusciti a fare bottino pieno fra le mura casalinghe. Tre partite che cambiano la storia di un girone d'andata che aveva visto la Lazio totalizzare soltanto undici punti a questo punto del campionato. Solo vittorie per gli uomini di Inzaghi, tranne in occasione del derby pareggiato con la Roma, sono 19 sui 21 a disposizione i punti totalizzati. La Lazio ha cambiato marcia e nessuna al momento riesce a tenere il suo passo. Basti pensare che Inter e Juventus nel girone di ritorno, anche recuperando e vincendo le gare rinviate per l'emergenza Coronavirus, non potrebbero far registrare lo stesso dato. La Lazio corre come una Ferrari, a una velocità da scudetto.

COMITATO SCIENTIFICO GOVERNO: "SPORT 1 MESE A PORTE CHIUSE"

LAZIO, IL NUOVO CALENDARIO IN CASO DI SLITTAMENTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE