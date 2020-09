Lazio, chi entra e chi esce: tutti i nomi per la lista della Serie A

Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione e la Lazio, a breve dovrà consegnare la lista definitiva dei calciatori che prenderanno parte al campionato. In realtà non ha l'obbligo di consegnarla nel fine settimana visto che il tutto va depositato 24 ore prima di scendere in campo e i biancocelesti dovranno attendere il prossimo weekend. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la lista è quasi completa anche se ci sono ancora dei dubbi da sciogliere: Jony ceduto, si continua a lavorare per l'uscita di Bastos queste le due certezze. Rimarrà anche Jordan Lukaku, la prima alternativa a Fares sulla fascia; fuori invece Kiyine e dentro Djavan Anderson. Per ora a rimanere fuori c'è anche Akpa Akpro, il calciatore proveniente dall Salernitana che si è fatto ben notare dal ritiro in poi, non c'è però da preoccuparsi tutto rientrerà con la ratificazione dell'acquisto da parte della Lazio. Per la Champions Strakosha potrà essere considerato "italiano" e non "del vivaio".

LULIC - Il dubbio più importante rimane quello legato al futuro di Lulic. Quasi sicuramente Inzaghi non riuscirà a inserirlo in lista Champions ma ci proverà per il campionato. Il capitano sta continuando a lavorare a Desenzano e sembra stare molto meglio anche se i tempi di recupero sono impossibili da calcolare. La Lazio avrà comunque tempo fino al 16 ottobre.

