Lazio, confermato l'arrivo di Colautti: sarà il nuovo medico sociale

Il dottor Francesco Colautti, ex responsabile sanitario della Roma dal 2011 al 2015, sarà il nuovo medico sociale della Lazio. Il mandato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe scattare già domani, quando la squadra si ritroverà a Formello per la ripresa degli allenamenti. Nonostante non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali, il suo arrivo sembra ormai cosa fatta. Lotito lo ha scelto per rinforzare lo staff sanitario dopo le vicissitudini dello scorso anno che hanno avuto Lulic e Leiva come protagonisti. Colautti è specialista in medicina dello sport, tra gli specialisti del poliambulatorio Healthcare di Perugia. Figlio di Mario Colautti, ex giocatore dell'Ascoli ed ex allenatore del Perugia. Rivoluzione anche lo staff dei fisioterapisti con la partenza di Caroli, Maggi e Gasparini.

LE NOVITÀ - Confermati, infine, il dottor Ivo Pulcini, direttore sanitario, e Fabio Rodia, consulente ortopedico. Verranno definiti nei prossimi giorni i ruoli del dottor Morelli e Meli, medici sociali nella scorsa stagione e presenti nel ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra dei fisioterapisti sarà composta da sette persone: per ora due conferme e tre nuovi arrivi, ma si attendono altri due acquisti.

