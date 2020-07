Lazio, così non va: il confronto telefonico tra Lotito e Inzaghi

Non è bastato il confronto tra società e squadra per dare la scossa nella partita di Udine. Quarta partita della Lazio senza trovare i tre punti. I numeri iniziano a preoccupare il presidente Lotito che ha parlato con Inzaghi telefonicamente nel tardo pomeriggio di ieri. Il patron ha chiesto delucidazioni sul drastico calo della squadra. Il mister continua a far notare il problema degli infortuni e la mancanza di rincalzi adeguati. Nel match contro l’Udinese sono emerse ancora tutte le difficoltà della Lazio in questo periodo. Come ha già detto Inzaghi, serviranno dei rinforzi per la Champions League del prossimo anno che ormai dista solo 4 punti. Resta il rammarico per non aver lottato fino alla fine per il sogno scudetto, visto anche il rendimento altalenante della Juventus, e per essersi fatti raggiungere da Atalanta e Inter che prima del lockdown distavano rispettivamente 11 e 5 punti.

