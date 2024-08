Lazio, da Southampton a Cadice: il programma delle ultime amichevoli

RASSEGNA STAMPA - Due amichevoli separano mister Baroni dall'esordio ufficiale sulla panchina della Lazio fissato per domenica 18 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico contro il Venezia. Archiviato il test contro il Frosinone, vinto per 2-0 con le reti di Zaccagni e Vecino, i biancocelesti sono pronti ad affrontare prima il Southampton e poi il Cadice.

Come riportato dalla nostra redazione nella giornata di oggi, alle 16.25, la Lazio partirà alla volta di Southampton e domani, mercoledì 7 agosto, scenderà in campo al St. Mary’s Stadium. Baroni e la squadra rimarranno in Inghilterra per altri due giorni e, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, si alleneranno al Markus Liebherr centro sportivo del club inglese inaugurato nel 2014. Sabato 10, poi, i biancocelesti prenderanno un altro volo e in serata scenderanno in campo contro il Cadice per il trofeo Carranza. La squadra tornerà quindi a Roma domenica e da martedì 13 agosto si preparerà a Formello in vista dell'esordio in campionato.