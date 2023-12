Lazio, Delio Rossi: "Si fa fatica. Immobile? È l'unico a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a mostrare le sue due personalità, completamente opposte tra Serie A e Champions League e, al contrario dello scorso anno, in questa stagione le cose sembrano andare meglio in Europa. Una spiegazione precisa al momento non c’è, ma ha provato a interpretare il momento Delio Rossi in un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Evidentemente si fa fatica a mantenere la stessa intensità sui due fronti”, ha spiegato l’ex allenatore per poi soffermarsi su alcuni singoli che, secondo lui, stanno riscontrando maggiori difficoltà rispetto agli altri e sono Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. A proposito di quest’ultimo, che in Champions ha ritrovato la gioia del gol, ha affermato: “È l’unico nella squadra di Sarri ad avere il gol nelle gambe”.

La situazione non è paragonabile a quella che ha vissuto lui nell’annata 2007/08 quando era sulla panchina biancoceleste sia perché “Quel gruppo era meno dotato sul piano qualitativo rispetto a quello attuale in cui ci sono tanti nazionali” sia perché “Per molti dei miei giocatori la Champions era l’occasione della vita”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE