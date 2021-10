Lazio - Fiorentina, da Acerbi a Pedro: tanti biancocelesti a caccia di record

La Lazio è chiamata a rialzare la testa. Il ko di Verona ancora brucia ma questa sera la squadra di Sarri affronterà la Fiorentina allo stadio Olimpico nel match in programma alle 20:45 e per i biancocelesti è vietato sbagliare. Troppo importante per squadra, società e staff tornare sui giusti binari e questa volta con continuità. Quella di questa sera sarà una gara importante anche per alcuni calciatori e per il mister stesso. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Sarri raggiungerà quota 200 panchine in Serie A, Pedro è invece alla ricerca della vittoria numero 250 nei cinque maggiori campionati europei e Luis Alberto, se dovesse entrare in campo, timbrerà il cartellino delle 150 presenze nel massimo campionato italiano.In difesa tornerà anche Francesco Acerbi, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, e per lui si avvicina il record delle 300 gare in A, di cui 113 con la maglia biancoceleste e sempre da titolare.

