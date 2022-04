Lazio, flamenco e bollicine per il party esclusivo di Luis Alberto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Mancano pochissime partite alla fine della stagione e la Lazio deve fare l’impossibile per cercare di centrare l’obiettivo Europa. La tensione si fa sentire, i risultati delle ultime due gare di certo non aiutano il morale soprattutto dopo la gara contro il Milan. Serve unione e determinazione per poter raggiungere lo scopo, la solidità del gruppo è un carattere distintivo della squadra di Sarri. lo ha dimostrato in diverse occasioni e quale miglior modo se non un party, per ritrovarsi e allontanare la negatività per affrontare al meglio le prossime sfide? Era stato annunciato già la settimana scorsa e ieri, più o meno tutti tra calciatori e staff, si sono ritrovati a casa di Luis Alberto per una festa esclusiva. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Mago ha preso in mano la situazione e ha messo a disposizione la sua villa all’Olgiata che ha fatto da cornice alla splendida serata, rigorosamente a tema spagnolo. Un gesto inaspettato per chi non lo conosce, ha stupito. Sa essere incisivo quando vuole, dentro e fuori dal campo. Flamenco e bollicine hanno reso l’atmosfera caliente e rasserenato gli animi dei presenti che per una notte hanno dimenticato il mondo circostante. Purtroppo, all’appello mancavano Sarri, non particolarmente avvezzo agli eventi mondani, e Acerbi. Niente a che vedere però con ciò che è successo in campo, impegni familiari. A dare un pizzico di brio al party è stata la decisione sul dress code, dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Gli invitati indossavano abiti rigorosamente di colore rosso o nero in perfetta sintonia con l'allestimento. Solo una coincidenza però, essendo i colori caratteristici dei costumi che indossano i ballerini di flamenco.

