Lazio, Gargano punta su di te: "Quest'anno lo scudetto è biancoceleste"

La Serie A è ferma da tempo, ma la grande stagione disputata finora dalla Lazio è ancora nelle menti di tutti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, anche l'ex Napoli Walter Gargano ha notato la forza dei biancocelesti quest'anno: "Ho il sospetto che quest'anno lo scudetto lo vinca la Lazio, che gioca bene e dà l'impressione di essere una squadra compatta, un gruppo forte dentro. Il Napoli è in ritardo ma ha qualità per recuperare e giocarsela per chiudere bene la stagione".

