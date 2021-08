Lazio, Hysaj - Sarri: l'albanese è il calciatore più utilizzato dal tecnico in carriera

Un fedelissimo di Sarri. Non ci sono altre parole per descrivere al meglio uno dei nuovi acquisti della Lazio, Hysaj. I due si conoscono alla perfezione, in campo il calciatore sa già cosa vuole il tecnico e anche fuori dal campo il feeling è speciale come dimostrato in allenamento mercoledì quando tra i due c'è stato un curioso siparietto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei quello di Hysaj è stato il primo nome chiesto da Sarri e di fatto anche il primo acquisto, Kamenovic a parte, della società in vista della prossima stagione.

Tra il tecnico e il calciatore tutto nasce a Empoli dove per la prima volta Sarri lo fa esordire contro la Virtus Lanciano nel 2012, da quel giorno le gare consecutive disputate dall'albanese sono state ben 243 e in mezzo c'è stato anche il passaggio al Napoli. Insomma è lui il punto di riferimento a cui Sarri, ora che lo ha ritrovato, non vuole più rinunciare.

