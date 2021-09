Lazio, i tifosi spingono per il Flaminio: oggi il raduno fuori lo stadio

I tifosi della Lazio si ritroveranno oggi pomeriggio fuori allo stadio Flaminio. Il messaggio è chiaro e inequivocabile: "Facciamo tornare la Lazio a casa sua". L'obiettivo del raduno, previsto dalle 17:30 alle 20:00, è quello di far sentire la voce di chi ai biancocelesti tiene davvero e li segue quotidianamente in tutto e per tutto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, gli Ultras ci hanno tenuto a sottolineare che si tratterà di un sit in pacifico. I problemi per l'eventuale fattibilità del progetto restano le infrastrutture, la viabilità, i parcheggi e la capienza di 40.000 posti. L'ultima gara giocata lì dai biancocelesti risale all'8 agosto 2007, un match contro il Panathinaikos vinto per 2-1 in occasione della premiazione di Bob Lovati, e la speranza è che non si tratti dell'ultima in assoluto. L'idea c'è, i tifosi spingono affinché si concretizzi e oggi si faranno sentire.

