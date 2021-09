Lazio, è un Luis Alberto ritrovato: adesso fa parlare il campo

È un Luis Alberto ritrovato quello che si è messo al servizio della squadra in questo inizio di campionato. Dopo una preseason tormentata da ritardi e malumori il Mago e la Lazio sembrano essersi messi tutto alle spalle. Contro lo Spezia lo spagnolo è tornato sui suoi livelli: 3 assist per i compagni e un gol nel finale come ciliegina sulla torta di una prestazione a dir poco straripante. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo la panchina, per motivi tattici, rimediata alla prima giornata contro l'Empoli il numero 10 biancoceleste ha fatto parlare il campo lasciando qualsiasi tipo di polemica da parte. Serietà e professionismo, questo ha dimostrato Luis Alberto mostrando chiaramente la sua voglia di essere un leader della squadra e non un problema.

