Lazio, il calciomercato delle piste alternative: tutti i nomi

Il calciomercato della Lazio in questa prima fase è ben delineato. La priorità è rafforzare gli esterni di centrocampo e la difesa. Poi ovviamente qualora dovesse essere ceduto Milinkovic si aprirebbe la caccia alla sua sostituzione, ma anche qui le idee sembrano molto chiare. Lazzari, Jony e Vavro sono gli obiettivi principali con Yazici eventuale dopo Sergej. Attorno a questi nomi però la società biancoceleste vaglia altre strade, intavola discorsi con altri club, le famose piste alternative.

I NOMI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'ultimo nome uscito è quello di Mateo Pavlovic dell'Angers. Il 29enne centrale croato è il perfetto alter ego di Vavro e al momento rappresenta la sua alternativa, anche se con lo sviluppo del mercato potrebbe diventare complementare. In difesa gli altri nomi usciti sono quelli di Tomiyasu, difensore quasi 21enne del Sint-Truiden e del Giappone vicino al Bologna, e di Hinteregger, tornato all'Augusta dopo il prestito all'Eintracht Francoforte. Facendo un salto in avanti al centrocampo sono ben tre le alternative a Lazzari: Fassnacht dello Young Boys, Kenny Lala dello Strasburgo e Darmian del Manchester United. Per non parlare dei centrali, da Dorukhan Tokoz del Besiktas (notizia lanciata in Turchia ma smentita dai club) a Eljif Elmas del Fenerbahce, passando per Dominik Szoboszlai del Salisburgo e Peter Zulj dell'Anderlecht. Sugli esterni invece si parla di Yunus Akgun del Galatasaray.

