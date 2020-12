Lazio, il consiglio di Bianchessi ad Andrea Cannavaro: "Con impegno e umiltà farà strada"

Nell'Under 17 della Lazio guidata da mister Alboni c'è un ragazzo che sulle spalle porta un cognome di un certo peso: si tratta di Andrea Cannavaro, arrivato in biancoceleste a novembre dopo un'esperienza in Cina. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi ha avuto qualche consiglio da dare al figlio d'arte di un grande come Fabio Cannavaro: "Gli ho detto di dimenticarsi di chi è stato calcisticamente il genitore e di fare la propria strada perché è bravo. Se si impegna e resta umile, sono sicuro che riuscirà a fare strada nel professionismo".

CHAMPIONS, OGGI E' IL GIORNO DEL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI

BENEVENTO - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOME