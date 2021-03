Lazio, il Mago Luis Alberto trasforma Milinkovic in assist-man

Come il migliore dei trasformisti, Luis Alberto è capace di mutare in base alle necessità della squadra. Lo scorso anno Magic Luis è stato il miglior assist-man del campionato, in questa stagione non è arrivato ancora un passaggio decisivo (mai successo da quando veste la maglia biancoceleste, nemmeno nel suo primo anno, il peggiore), ma ha preso in prestito i poteri di Immobile e ha realizzato 8 reti (il migliore in rosa dopo King Ciro). Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, il posto non è rimasto vacante: Milinkovic ha sviluppato le doti sue doti mandando più e più volte i compagni in porta. Per 10 volte il Sergente ha compiuto il passaggio decisivo (mai successo prima d'ora). Sergej continua a segnare oltre che a sfornare assist, mentre Luis cercherà di sbloccarsi sui passaggi decisivi e raggiungere la doppia cifra di reti. La Lazio si gode le sue mezzali capaci di trasformarsi ed essere sempre imprevedibili.

Crotone, Cosmi: "Sogno di vincere a Napoli. Contro la Lazio..."

Lazio Women, oggi la sfida contro le prime della classe del Pomigliano

TORNA ALLA HOMEPAGE