Lazio Women, oggi la sfida contro le prime della classe del Pomigliano

Tra la Lazio Women e il Pomigliano Calcio Women ci sono 7 punti di differenza, ma oggi il divario si potrebbe accorciare notevolmente. Alle 14:30 le ragazze di Carolina Morace saranno impegnate nel 20° turno di Serie B proprio contro le prime della classe e cercheranno di rosicchiare punti in ottica promozione. Con una partita da recuperare, le biancocelesti, se dovessero vincere entrambi i match, potrebbero raggiungere le campane. Le laziali scenderanno in campo anche per ricordare Daniel Guerini e cercheranno di portare a casa i tre punti anche per lui. La Morace ha presentato così la partita sui social: "Giocheremo contro il Pomigliano, capolista del campionato di Serie B. Mi aspetto un bella partita con squadre molto organizzate".

