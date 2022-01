Lazio, Immobile: ancora un errore dal dischetto, è il sesto su undici calciati

Gli undici metri stanno diventando un incubo per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta dopo la rete che ha riaperto di fatto la gara contro l'Empoli. Risultato fermo sul 2-3 per gli ospiti, l'occasione di trovare il pareggio dal dischetto e poi l'errore. Vicario riesce a neutralizzare il tiro ed è il sesto rigore su undici sbagliato dal numero 17 (errori con Empoli, Spezia, Torino, Benevento, Bologna e Milan).

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dal 2016 a oggi Immobile ha realizzato ben 46 penalty: 38 in campionato e altri 8 nelle altre competizioni. 62 se si considerano quelli calciati con altre maglie e anche con la Nazionale. Con quello di ieri i rigori sbagliati sono saliti a quota 15: 10 con la Lazio (8 in campionato e 2 in Coppa Italia). Insomma un problema quello del tiro dal dischetto su cui si dovrà lavorare, del resto per numero di reti è già a quota 14 dietro solo a Vlahovic che ne ha messe a segno 16.