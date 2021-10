Lazio - Inter, Eriksson: "Ai tifosi laziali dico di applaudire Inzaghi. Sarri? Sono fiducioso"

"Lazio - Inter non me la perdo", parola di Sven Goran Eriksson. Da una parte la sua Lazio, dall'altra uno degli interpreti di quel grande gruppo che a cavallo del nuovo millennio era quasi imbattibile. L'ex tecnico, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, vedrà con particolare interesse la gara che certamente sarà speciale per Inzaghi: "Lazio-Inter è la “sua” partita, impossibile che non si emozioni: 22 anni di vita non si cancellano, nonostante la professionalità che è necessaria in questi casi. Appena fischierà l’arbitro, tutto si spegnerà, ma prima batterà sicuramente forte il cuore", e ai tifosi: "Applausi, tanti e meritati applausi, in piedi. Inzaghi ha dato tutto per la Lazio e sono sicuro che i tifosi glielo riconosceranno. Questo è il mio invito ai laziali, gente che conosco bene".

Poi una battuta su Sarri: "Da anni è uno dei tecnici più interessanti, uno di quelli che riesce a far giocare meglio le squadre con un sistema preciso. A Torino ha dimostrato di sapere vincere: sono fiducioso sulla Lazio, serve solo pazienza".

