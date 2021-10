Lazio - Inter, il derby di Simone: la Nord prepara un'accoglienza speciale

RASSEGNA STAMPA – Sabato 16 l’Olimpico si accenderà di nuovo, lo farà per una gara importante e sentimentalmente particolare. La nuova Lazio quella del Comandante Maurizio Sarri si schiererà in campo per sfidare i campioni d’Italia. Ma non è tanto questo che suscita trepidazione quanto il ritorno di Simone Inzaghi in quella che per anni, tanti anni è stata casa sua. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono passati solo cinque mesi dal suo addio turbolento e discutibile per i modi in cui si è concretizzato. Certo l’ambizione è necessaria per migliorarsi ma non fa sconti e qualcosa bisogna pur sacrificare. Tante le aspettative su come sarà il suo ritorno, quali saranno le sensazioni nel rivedere i suoi ex calciatori e soprattutto su come sarà accolto dalla tifoseria biancoceleste. La Curva Nord ha in serbo per lui qualcosa di speciale ma è un argomento che divide, c’è chi ha compreso la sua scelta e chi fatica a farsene una ragione. La Lazio dal canto suo ha girato pagina, ha ingaggiato uno dei migliori allenatori in circolazione e ha iniziato un nuovo percorso. Certo è che scenderà in campo anche un po’ di orgoglio, non resta che aspettare questo fatidico sabato 16.

