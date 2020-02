Lazio - Inter, tocca a Padelli: Viviano bocciato, Handanovic ancora out

Samir Handanovic non giocherà Lazio - Inter. La frattura del mignolo della mano destra non gli permette di essere in campo. Così, dopo le gare con Udinese, Milan e Napoli, toccherà ancora a Daniele Padelli difendere i pali del club meneghino. Il numero uno sloveno sarà ancora ai box sia per la gara dell'Olimpico che per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il portiere è destinato a tornare per la gara di ritorno con i bulgari o per il match con la Sampdoria in modo di giocare almeno una gara prima della partita con la Juventus. Contro i biancocelesti toccherà ancora all'ex Torino, nonostante una prestazione non perfetta nel derby con il Milan. Emiliano Viviano è stato bocciato. L'ex portiere dello Sporting Lisbona, attualmente svincolato, ha svolto le visite mediche ma dopo qualche ora di riflessione i lombardi hanno preferito non tesserarlo. Si va avanti con Padelli in attesa del rientro di Handanovic che domenica sarà in panchina insieme all'altro ex Berni.

