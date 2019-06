Lazio, la difesa fondata su Acerbi e Luiz Felipe: il resto è in costruzione

La difesa della Lazio riparte da Acerbi e Luiz Felipe. Intorno a loro Tare costruirà il resto, magari partendo da Vavro del Copenaghen. Acerbi è arrivato l'estate scorsa aper sostituire de Vrij, ma sembra in biancoceleste da sempre. Nell'ultima stagione ha saltato solo una partita per squalifica, poi è stato sempre presente guidando l'intera retroguardia. Luiz Felipe invece ha sofferto troppi infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Soltanto 25 presenze coppe comprese, ma i margini di crescita sono evidenti e su di lui la società punta forte.

REBUS RADU - Fino a qualche giorno fa tra le certezze c'era anche Radu, ma la situazione si è letteralmente capovolta. Stefan è stato invitato a cercare un'altra squadra, con la Lazio pronta a liberarlo a costo zero. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Parma e Dinamo Bucarest si sono interessate, ma hanno grandi difficoltà a pareggiare l'ingaggio percepito in biancoceleste. Il rischio è che alla fine non venga inserito tra i convocati per Auronzo.

BASTOS IN BILICO - Anche la posizione di Bastos è in bilico. Potrebbe partire di fronte a un'offerta importante, altrimenti si giocherà un posto agli ordini di Inzaghi. Il destino di Wallace invece è segnato, la sua esperienza nella Capitale è ai titoli di coda. Con Radu fuori serve un sostituto di piede mancino, in grado di ricoprire anche la posizione di terzino in una linea a quattro. L'altro innesto sarà al posto di Wallace, se uscisse anche Bastos ci sarebbe bisogno di tre acquisti.

