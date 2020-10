Lazio, la Figc monitora l'allarme Covid: ispettori a Formello

La Federazione tiene d'occhio il caso Lazio. Preoccupa la situazione legata al possibile focolaio che coinvolgerebbe diversi giocatori, allora ecco scattate le verifiche degli 007 federali. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Tempo, la FIGC ha voluto monitorare da vicino la situazione attuale di Formello, tanto che alcuni ispettori sarebbero piombati nel centro sportivo per far chiarezza e vigilare sull’effettiva e corretta esecuzione del protocollo federale. Non convince - si legge - la modalità di comunicazione scelta dalla Lazio in relazione alle positività da Covid-19, ma Lotito, nelle stanze di Formello, ha spiegato la posizione del club.

