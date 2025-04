Lazio, la grande costanza di Guendouzi: è lui il vero leader

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Corsa, grinta, intensità, costanza e leadership. Sono solo alcune delle qualità che hanno reso Mattéo Guendouzi uno degli uomini chiave di questa Lazio, un imprescindibile per Baroni, che non rinuncia mai a schierarlo in campo. Il Corriere dello Sport riporta che il francese ha già totalizzato 3698 minuti tra tutte le competizioni, almeno 500' in più di ogni altro compagno. Di Guendo stupisce la grande continuità di rendimento oltre che la straordinaria tenuta fisica, che fino a qui gli ha consentito di totalizzare ben 43 apparizioni stagionali, saltando solo 4 partite.

La grande delusione nei suoi occhi dopo l'eliminazione in Europa League contro il Bodo/Glimt ha testimoniato tutta la volontà di vincere e fare bene con questi colori del centrocampista, che in un'intervista rilasciata in patria ha affermato: "Bisogna avere la voglia di vincere e di essere il migliore in campo per aiutare i propri compagni. Questo è quello che ti aiuta quando giochi male o stai vivendo un brutto periodo. Io credo in me stesso, so dove voglio e dove posso arrivare. Voglio essere sempre il migliore, le persone ormai sanno che sono fatto così e mi accettano per quello che sono".

In questo finale di stagione la Lazio si gioca tanto, a partire dalla sfida di lunedì sera contro il Parma. A guidare gli uomini di Baroni ci sarà come al solito Guendouzi, che con il suo spirito indomabile e tutta la sua ferocia agonistica vuole continuare a tener vivo un sogno chiamato Champions.