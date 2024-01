Lazio - Lecce | Provedel ci prova. Sarri al sicuro (anche) con Mandas

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Lazio in mani sicure. Fino ad ora Provedel, miglior portiere della scorsa Serie A, ora Mandas. Il greco ha aspettato una chance per cinque mesi, l'ha trovata nella partita più attesa. Senza dimenticare Sepe, l'altro arrivato in estate in prestito dalla Salernitana. Il pacchetto dei portieri è un "dono" per Sarri: tutti di valore, i più esperti e il giovane, scelto dall'allenatore per difendere la porta biancoceleste nel derby contro la Roma. I dubbi sono stati spazzati via dalla decisione di formazione e dalla prestazione del greco. Un esordio diventato da sogno, in virtù della qualificazione e del clean sheet.

E ora? Per la partita di domenica contro il Lecce sono ancora tanti i punti interrogativi sulla presenza (o meno) di Provedel in porta. Per oggi è prevista una doppia seduta, si capirà se tornerà l'ex Spezia. Ieri ha sfruttato il giorno di riposo della squadra per presentarsi a Formello e svolgere una sgambata differenziata. Come riporta Corriere dello Sport, oggi dovrebbe rivedersi in gruppo. Andranno osservate con attenzione le sue condizioni ma ora lo staff sembra vivere con serenità la situazione: non si parla più di emergenza dopo la prova convincente di Mandas. Provedel o meno, Sarri ha avuto la conferma che in tutti i casi la porta della Lazio è in mani sicure.

