Lazio, Lotito non ci sta: a Benevento serve una svolta

RASSEGNA STAMPA - Dopo la partita con il Verona ha lasciato subito lo stadio con una faccia tutt'altro che felice. Il presidente Lotito, che di solito si ferma nel post gara all'Olimpico, non ci sta. Si è inceppato qualcosa in questa Lazio e bisogna porre rimedio al più presto. 17 punti nelle prime 11 giornate di Serie A sono davvero pochi per una squadra che punta alle zone nobili della classifica e che l'anno scorso ha cullato per parecchio tempo il sogno scudetto. Serve una svolta il prima possibile. Spesso la miglior medicina per dimenticare le sconfitte è giocare di nuovo. Domani la Lazio sarà impegnata al Vigorito contro il Benevento per archiviare quanto successo con l'Hellas e per cominciare ad ingranare in campionato. La squadra di Inzaghi è ottava con l'Atalanta, con 19 gol subiti e 6 punti di distanza dal quarto posto occupato da Juventus e Napoli. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito è deluso, vede disattesi gli obiettivi di campionato dopo aver mantenuto le promesse. Ha premiato la squadra dopo il passaggio agli ottavi riconoscendo un assegno da 150 mila euro e prima ancora ha coperto senza dilazioni gli stipendi della scorsa stagione. La Lazio deve ricominciare, serve umiltà, impegno e grinta per riaccendere il motore e tornare la squadra fantastica di qualche mese fa.

