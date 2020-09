Lazio, Milinkovic e Luis Alberto si riprendono il centrocampo

Durante le ultime due amichevoli con Frosinone e Benevento, la Lazio non ha particolarmente brillato. Sicuramente il fatto che siano test amichevoli conta molto, ma anche le assenze di Milinkovic e Luis Alberto in mediana hanno il loro peso specifico. Il Sergente ha rimediato una botta in Nazionale che lo ha fatto stare fuori per due settimane, Magic Luis invece si è fermato nella rifinitura prima del match di ieri. Entrambi saranno controllati e reintegrati in gruppo domani, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Per l'esordio in campionato con il Cagliari, Inzaghi potrà fare affidamento sui suoi punti cardine a centrocampo.

IL PUNTO SULLA MEDIANA - Qualche certezza arriva anche da Leiva, che ieri ha giocato per 67 minuti. Gli impegni sono tanti e ravvicinati (Cagliari, Atalanta e Inter in 8 giorni) e, per non rischiare un'ulteriore ricaduta, ci sarà bisogno dell'apporto di Escalante che sta dimostrando personalità e tecnica. Qualche sprazzo di partita è stato giocato anche da Cataldi che sta cercando di ritrovare velocemente la condizione. Ieri titolare, così come contro il Frosinone, Akpa Akpro: un buon rinforzo che però difficilmente partirà titolare in Serie A. Per la prima uscita dell'anno molto probabilmente scenderanno in campo Milinkovic, Leiva (o Escalante) e Luis Alberto.