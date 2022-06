Lazio, non solo Floriani Mussolini: altri due giovani verso il ritiro di Auronzo

Possibile che tre calciatori della Primavera seguano Maurizio Sarri nel ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Oltre al terzino...

RASSEGNA STAMPA - Il ritiro di Auronzo di Cadore si avvicina. La squadra di Sarri dovrebbe partire per il Veneto il 5 luglio, anticipando di 24 ore il programma di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Curiosità per i volti nuovi che seguiranno il tecnico biancoceleste nel ritiro precampionato. Avranno una chance anche alcuni giovani. Sicura è la presenza di Floriani Mussolini, aggregato più volte in emergenza alla prima squadra durante la scorsa stagione. Oltre a lui anche altri due giovani potrebbero seguire i compagni più grandi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, un'occasione che si sono guadagnati il centrale Ruggeri e l'attaccante Crespi. I due sono stati tra i migliori di un campionato difficile per le giovani aquile e potrebbero essere premiati con l'avventura in ritiro con la prima squadra. Non rimane che aspettare i convocati ufficiali per capire se i due ci saranno o meno.