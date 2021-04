Lazio, oggi il test del Dna per Immobile e Strakosha: i dettagli

Vigilia del match di campionato tra Lazio e Napoli in programma al Maradona giovedì alle 20:45. Ma non c'è solo il campo, nella giornata di oggi infatti Ciro Immobile e Thomas Strakosha si sottoporranno al test del Dna richiesto dalla Procura di Avellino nell'ambito dell'inchiesta tamponi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i biancocelesti raggiungeranno Napoli in treno e i due calciatori verranno accompagnati in un laboratorio specifico situato nella città campana. Raggiungeranno la squadra per ora di cena. Oltre all'attaccante e al portiere anche Leiva si è sottoposto al test ma in modo autonomo recandosi a Napoli a fine marzo.

