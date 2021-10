Lazio, Parolo svela un retroscena su Inzaghi e la Supercoppa del 2017

RASSEGNA STAMPA - Il 13 agosto 2017 la Lazio di Inzaghi vince la Supercoppa italiana contro la Juventus con un 3-2 firmato Murgia all'ultimo respiro. Il doppio vantaggio di Immobile viene azzerato da Dybala, ma poi l'incursione di Lukaku sulla sinistra è decisiva per il tocco vincente del giovane centrocampista biancoceleste. Su quel match è tornato Parolo, come si legge sulla rassegna di Radiosei, per ricordare un passaggio chiave: "Lì c’è tutto Inzaghi, il rapporto con i giocatori, il feeling che sa creare. Arrivavo da un infortunio, qualsiasi altro tecnico mi avrebbe lasciato fuori. Ma lui aveva deciso che dovevo giocare e così fu. Fece lo stesso con Jordan Lukaku: era rientrato da pochissimo, non era in condizione, fece la giocata vincente".

Lazio, Sarri manda tutti nel suo confessionale: cosa ha detto ai giocatori

Verona - Lazio, probabili formazioni: difesa inedita, ancora Basic

Torna alla home page