Lazio, ritiro di Auronzo: l'organizzazione di allenamenti e amichevoli

Sabato la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore. Quattordicesimo ritiro dei biancocelesti sotto le tre cime di Lavaredo, che si protrarrà fino al 28 luglio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono previste quattro amichevoli, due contro squadre dilettantistiche (17 e 20 luglio) e due contro squadre di Serie C (Triestina il 23 e Padova il 27). Ieri il vicesindaco di Auronzo Zandegiacomo Seiducio ha partecipato a una riunione in Prefettura in cui si è deciso che gli accessi agli allenamenti saranno liberi, controllati però dal limite di capienza del 25%. Per le amichevoli ci sarà la vendita dei biglietti, sempre con il tetto del 25% degli spettatori.

MARIENFELD - Al ritorno da Auronzo la Lazio godrà di alcuni giorni di riposo prima della partenza per il secondo ritiro. Dal 2 al 7 agosto i biancocelesti saranno a Marienfeld in Germania. Anche lì la Lazio è di casa e molto spesso quei ritiri hanno poi portato in dote grandi risultati stagionali: due anni fa l'ultimo precedente.

