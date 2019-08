Lazio - Roma, è anche il derby delle ladies: le donne di casa Immobile e Pellegrini

Avversari sul campo, amici sulla spiaggia. Immobile e Pellegrini hanno in comune il fatto di essere entrambi neo-papà (Mattia, il terzo figlio di Ciro, e Camilla sono nati rispettivamente il 17 e 15 agosto) e di giocare per Lazio e Roma, le due squadre della Capitale. Questo è bastato a far nascere un'amicizia che esula dal mondo del calcio e che li ha portati a trascorrere le vacanze insieme lo scorso gennaio. Un legame che coinvolge anche le loro compagne, Jessica e Veronica. In un weekend come questo, però, è impossibile impedire al derby di entrare nelle loro case e lasciare da parte gli affetti, trasformando le mogli in tifose. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al “Tiferò Roma” di lady Pellegrini, Jessica ha risposto senza paura: “Vince la Lazio”. Si è innamorata del calcio grazie a Ciro, e ora non può più farne a meno. Domani, così come Veronica, dovrà però rinunciare al piacere dello stadio: i compiti da mamma non si possono rimandare. Entrambe guarderanno quindi il derby dal divano, una lady con la sciarpa biancoceleste e una lady con quella giallorossa. Per una sera, Jessica Immobile e Veronica Pellegrini saranno “nemiche” sportive.

LAZIO - ROMA, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO - ROMA, DOVE VEDERLA

TORNA ALLA HOMEPAGE