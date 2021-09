Lazio - Roma per Lodoli, l'insegnante di italiano: "So chi segnerà"

RASSEGNA STAMPA - Come sempre il derby è questione di spunti, guizzi, numeri individuali, che possono decidere una partita quasi sempre contratta. Può bastare un attimo, una distrazione o una giocata di classe per accendere Lazio-Roma, per la gioia di chi segna e la profonda delusione di chi incassa. Più che Sarri e Mourinho, il protagonista da derby può arrivare dal campo e all'improvviso, magari di testa. Secondo quanto si legge sulla rassegna di Radiosei, per Marco Lodoli, scrittore, giornalista, insegnante di italiano e sostenitore biancoceleste, la stracittadina di oggi può deciderla Sergej: "Spero in Milinkovic. Cross lungo, capocciata del Sergente e 1-0 per la Lazio".

