Lazio - Roma, sarà un vero e proprio duello tattico: il confronto tra le due squadre

Lazio e Roma si affronteranno in un momento per entrambe positivo. Se i biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive e stanno lentamente risalendo la china dopo un avvio zoppicante, i giallorossi sono una delle sorprese di questo campionato e con la rimonta sull'Inter dell'ultima giornata hanno confermato il loro terzo posto in classifica. Il segreto delle due squadre sta certamente nei rispettivi allenatori, bravi a disegnare un vestito tattico su misura ai propri claciatori. Inzaghi ci lavora già da qualche anno e i meccanismi dei suoi ragazzi sono ormai ben rodati, Fonseca invece ha trovato la quadratura del cerchio più di recente e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

DERBY VERTICALE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quello di domani sera sarà, per il modo di giocare di entrambe le squadre, un derby verticale. La Lazio cerca spesso la profondità con una palla lunga su Milinkovic o passando dai piedi di Luis Alberto, mentre la Roma sfrutta i movimenti alternati dei suoi due trequartisti per vie centrali. Fondamentale sarà il duello a centrocampo tra Leiva e Veretout, i veri equlibratori della mediana a cui è richiesto il doppio ruolo di regia e interdizione. I giallorossi poi amano difendere alti con aggressività, ma devono stare attenti agli attacchi alle spalle di Ciro Immobile e alle imbucate di Luis Alberto.

