Lazio, squadra a trazione anteriore: biancocelesti primi per tiri in porta

Ormai non fa più notizia: la Lazio predilige il gioco offensivo. La squadra di Inzaghi, che stasera dovrà superare l’ostacolo Inter, ha sempre dimostrato di vedere bene la porta. E, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, se l’Inter sembra una squadra inespugnabile (1 gol subìto in 4 partite), la Lazio dal canto suo può essere considerata quella più pericolosa: 31 tiri nello specchio nei 76 totali in 4 partite. Solamente l’Atalanta, lo scorso anno miglior attacco del campionato, tiene il passo dei biancocelesti. Tra gli uomini di Inzaghi, il più pericoloso è sicuramente Ciro Immobile. Il bomber partenopeo ha tirato 8 volte nello specchio della porta, meglio di lui solo Berardi con 9 tentativi. Spesso la sfortuna ci ha messo lo zampino, perché in Europa nessuno ha preso più pali della Lazio. A San Siro, ci sarà bisogno di tutto il potenziale offensivo per abbattere l’Inter. E, magari, quel pizzico di buona sorte in più.

