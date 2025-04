Lazio, tifosi "di corsa": il dato dei biglietti venduti per Atalanta, derby ed Europa

TUTTOmercatoWEB.com

Giorni frenetici per i tifosi della Lazio che in poco più di una settimana si ritrovano a dover affrontare la trasferta contro l'Atalanta, il Bodo in Norvegia, il derby capitolino e poi la gara di ritorno d'Europa. Secondo i numeri riportati dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, saranno mille i laziali a Bergamo per la sfida di domenica delle 18.00.

Per la stracittadina invece si parla di 58mila spettatori (compresi i giallorossi): 25mila abbonati laziali (senza tessere Aquilotti e il settore Sud) e 33mila biglietti staccati. Per il ritorno col Bodo invece si parla di 32mila tagliandi acquistati.

Per il derby e per il ritorno col Bodo, le vendite ripartiranno lunedì 7 aprile. Per il primo rimangono posti in Tribuna Monte Mario Top e Laterale Nord, Onore centrale e Laterale. Qualche posto ancora rimane in Tribuna Tevere, in Tevere Top e in Tevere Gold, parterre centrale e laterale.