Lazio - Torino, Nicola lavora da remoto in attesa dei tamponi

Lottare e dimostrare di essere più forti delle avversità: questo racconta la storia di Davide Nicola e questo è l'insegnamento che sta cercando di far passare ai suoi giocatori in questo momento complicato della stagione. Il Torino ha 8 giocatori positivi e si è vista quindi costretta a chiedere il rinvio della partita contro il Sassuolo. Questo non potrà avvenire anche per il match contro la Lazio, in programma martedì sera, quindi l'allenatore granata sta cercando di preparare la squadra anche se gli allenamenti sono attualmente sospesi. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, lo staff sta lavorando da remoto e il mister si sta concentrando principalmente sull'aspetto mentale. Oggi sono attesi i risultati dei nuovi tamponi effettuati che saranno decisivi per la decisione finale sulla partita.

Lazio, tanti auguri a Dino Zoff: l'ex tecnico biancoceleste spegne 79 candeline

Serie A, il programma della domenica: in campo Atalanta, Inter e Napoli, stasera il big match

TORNA ALLA HOMEPAGE