Lazio - Udinese, De Paul e i complimenti a Correa: "È pazzesco! Lui e Milinkovic fanno girare la squadra"

Archiviata la gara di Champions contro lo Zenit, la Lazio è chiamata a proseguire il buon cammino in campionato, uscendo indenne dalla gara casalinga contro l'Udinese. Nella formazione di Gotti un osservato speciale, corteggiato da tanti e accostato anche alla Lazio nell'ultima sessione di calciomercato. Si tratta di Rodrigo De Paul. L'argentino, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sottolineato la difficoltà della sfida di domenica, complimentandosi con gli avversari e con Simone Inzaghi, in grado di fare tante cose buone dal momento in cui si è seduto sulla panchina biancoceleste. Il classe '94 troverà in campo Joaquin Correa. Un connazionale, ma anche un amico: "Ci stimiamo. È molto legato anche al mio compagno Pereyra e spesso facciamo videochiamata a tre. Questa settimana abbiamo evitato (ride, ndr). Qual è la sua dote migliore? È un calciatore pazzesco e ha un uno contro uno micidiale. Tecnicamente è fortissimo e dobbiamo stare attenti alle sue qualità. Lui e Milinkovic fanno girare la Lazio". Infine, un inevitabile commento su Ciro Immobile. De Paul ha usato anche per lui parole di stima, sottolineando come dopo il periodo di stop sia tornato a segnare come sempre, confermandosi l'attaccante che tutti conoscono.

