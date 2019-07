Lazio, un premio per la stagione di Correa: il club alza l'ingaggio

Basterebbe forse il gol che ha realizzato al 90' minuto di Atalanta - Lazio, ma non è solo per quella rete che Joaquin Correa è stato premiato dalla società. La sua prodezza - a tratti eroica - compiuta nella finale di Coppa Italia gli è valsa la stading ovation dell'intero Olimpico: dai compagni seduti in panchina ai tifosi sugli spalti. Chi era in Tribuna d'Onore, invece, la considerata la degna conclusione di una stagione che, tra tanti alti e pochi bassi, Correa ha vissuto al meglio. La prima alla Lazio, tra l'altro. E il club, stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ha scelto di riconoscergli i meriti di questo esordio più che positivo. Perché chi comincia bene - si sa - è già a metà dell'opera e merita una ricompensa. Ecco perché mercoledì la dirigenza biancoceleste ha incontrato a Formello Lucci, l'agente dell'argentino. Insieme hanno definito l'adeguamento di contratto e l'ingaggio del "Tucu" è arrivato a 2 milioni di euro tondi tondi più bonus. La data di scadenza del suo contratto (2023), invece, è rimasta invariata. Ciò che conta, però, è l'incentivo a iniziare la prossima stagione con la stessa carica mostrata in passato.

