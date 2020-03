Lazio, videoconferenza tra club indetta dalla Lega contro il coronavirus

Oltre al Vademecum fornito ai giocatori, a Formello proseguono le iniziative di prevenzione per contrastare il coronavirus. In mattinata, il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, parteciperà alla video conferenza indetta dalla Lega Serie A, in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana, per far fronte all’emergenza Coronavirus, riporta Il Messaggero. Un'altra iniziativa volta a studiare e a evitare, in piena collaborazione tra club e Lega Serie A, che il virus entri a far parte dell'impegno sportivo.

