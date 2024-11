Lazio | Zaccagni ancora a rischio: la situazione in vista del Cagliari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non è ancora uscito dal tormento Mattia Zaccagni. Un virus intestinale l'ha messo KO prima del Genoa, era stato necessario addirittura un accesso in ospedale. Il virus non gli ha permesso di recuperare per il Como e, ancora ieri, il capitano ne portava alcuni sintomi. Il numero 10 - come anticipato - non si è visto in campo. Baroni, riporta il Corriere dello Sport, aspetta notizie per oggi, capirà se l'attaccante potrà allenarsi entro 48 ore. Ma siamo già a sabato, lunedì si giocherà contro il Cagliari e poi giovedì toccherà al Porto. Una settimana no-stop. Nessuno, al momento, pronostica in campo Zaccagni dopodomani, al massimo in panchina, e poi ci riproverà per la sfida contro i portoghesi. È fermo ormai da una settimana, ha bisogno di trovare forza e smalto, e per far ciò ci vorrà ancora qualche giorno. L'assenza è stata coperta da Noslin che, dopo aver giocato per due gare di fila, ora può fare il tris.

