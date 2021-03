Lazio, Zeman: "Voglio Immobile agli Europei. Io l'ho solo allenato, poi..."

ZEMAN SU IMMOBILE - Tre laziali nei convocati di Mancini per le prossime partite dell'Italia, ovviamente figura anche Immobile. È un punto di riferimento per questa Nazionale, vorrà esserlo anche agli Europei di questa estate e far valere la Scarpa d'Oro conquistata davanti agli occhi di tutto il mondo. Non ha dubbi a tal proposito Zeman, suo ex allenatore ai tempi del Pescara, che riconosce i meriti all'attaccante biancoceleste: "Immobile, Florenzi, Insigne, Romagnoli e Verratti? Li conosco bene, spero che tutti e cinque possano esserci all’Europeo. Hanno meritato queste soddisfazioni, hanno lavorato duro e sempre, non si sono accontentati di ciò che il destino gli ha concesso. Io li ho semplicemente allenati e ognuno si è impegnato per migliorarsi", si legge sulla rassegna di Radiosei.

