Lichtsteiner: "Detestato dagli avversari? Lo facevo apposta. E quella volta con la Roma..."

Stefan Lichtsteiner ha definitivamente lasciato il calcio giocato dopo l'ultima esperienza in Germania all'Augusta. L'ex giocatore di Lazio e Juventus ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, soffermandosi anche sul suo atteggiamento in campo che ha sempre diviso i tifosi nei giudizi su di lui. "Io detestato dagli avversari? Certo" - le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei - "meno male che fuori dal campo sono diverso. A volte mi riguardavo e non mi riconoscevo. Ero dispiaciuto per certi comportamenti. Capitava però che lo facessi apposta: io scaricavo la tensione, gli avversari la pativano. Sa cosa mi diceva sempre Conte? 'Se vuoi vincere devi essere un figlio di putt...'”. Lo svizzero ha poi ricordato il gesto del '4 a casa' sfoggiato contro la Roma: "Non sapevo che Totti l’avesse fatto anni prima. E poi Francesco era in panchina. Feci quel gesto a Lamela che parlava, parlava. Sul 4-0 per noi...".

