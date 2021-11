Marsiglia, una tifoseria di fuoco: dall'assalto al centro sportivo agli scontri contro il Galatasaray

La tifoseria del Marsiglia è certamente una delle più calde d'Europa e non solo per quanto riguarda il tifo. Solo nel 2021 sono già tantissimi gli episodi che si sono verificati al Veledrome e non solo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il primo è proprio l'assalto al centro di allenamento della squadra: in panchina c'era ancora Villas-Boas e il presidente era Eyraud. Struttura danneggiata, auto e minacce alla squadra. Poi gli scontri di Angers tra i tifosi locali e quelli del Marsiglia che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ancora quanto accaduto nella gara contro il Psg interrotta due volte, prima per il lancio di oggetti e poi per l'invasione di campo di un tifoso che ha di fatto interrotto un contropiede di Messi. In Europa di qualche settimana fa i disordini nel match contro il Galatasaray che portarono alla sospensione del match e che finì con un bilancio di 32 feriti, tra cui molti poliziotti e 5 arresti.

Lazio, dubbio Immobile per Marsiglia: oggi la decisione

Raul Moro, parla il papà: “Sognavamo questo momento. Sarri? una benedizione"

TORNA ALLA HOME