Massimo Mauro: "Lazio? Aveva spaventato tutti, ora si è sciolta"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Simone Inzaghi non è ripartita come ci aveva abituato. I 21 risultati utili consecutivi avevano fatto sognare una piazza intera che sperava di tirare un colpo mancino alla Juventus. Gli appena sei punti su 18 conquistati nelle sei giornate post coronavirus, però, hanno un po' accantonato la gioia e fatto prevalere il rammarico per una stagione che rimane più che positiva. A parlare di questo è stato anche Massimo Mauro. L'ex calciatore e attuale commentatore sportivo ha detto la sua sulle pagine de La Gazzetta dello Sport dicendo che la Juventus vincerà il titolo perché è quella che, nonostante tante difficoltà, è stata più costante al contrario di Inter e Lazio che sono crollate. Sui biancocelesti, in particolare, dice: "La Lazio aveva spaventato tutti e poi si è sciolta". Mancano ancora sei giornate e uno scontro diretto da giocare, sta ai biancocelesti provare a far ricredere tutti gli scettici.

