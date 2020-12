Milan - Lazio, in edicola lo speciale de Il Cuoio con Diego Fuser - FOTO

Un classico dei big match di Serie A quello di questa sera tra Milan e Lazio che si sfideranno a San Siro nel match in programma alle 20:45. Lo speciale de Il Cuoio, inserto de il Corriere dello Sport, è dedicato proprio alle due squadre, ai giocatori e ai precedenti che hanno fatto la storia di questi due club. L'intervista è al grande Diego Fuser, non solo, spazio anche al portiere Valerio Fiori e anche a un intreccio di mercato tra biancocelesti e rossoneri per Rui Costa nell'estate del 2001. E ancora Chinaglia e Pulici, tutto in questa speciale edizione dello speciale, oggi in tutte le edicole.

