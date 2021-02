Muriqi, è suo il primo gol kosovaro della Serie A: tutti i Paesi a segno nel campionato italiano

Nell'ultima gara di campionato contro l'Atalanta Vedat Muriqi ha segnato il suo primo gol in Serie A, stabilendo anche un altro primato. Il suo infatti è stato il primo gol segnato da un kosovaro nella storia del nostro campionato. In questo modo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Kosovo si è aggiunto alla lunga lista di Paesi che hanno almeno un rappresentante con una marcatura in Serie A che sono ora ben 93. A guidare questa speciale classifica ci sono Argentina, Brasile e Svezia rispettivamente con 3.981, 2.773 e 1.406 gol mentre in coda, oltre al Kosovo neo entrato, troviamo Kazakistan, Kenya, Iraq, Eritrea e Corea del Nord con 1. Anche quest'anno dopo le prime 20 giornate sono Argentina (39 gol) e Brasile (32) a comandare mentre mancano all'appello ancora Algeria, Inghilterra, Paraguay, Venezuela e Finlandia. C'è, dunque, anche il Kosovo grazie alla rete di Muriqi, la prima personale e per il suo Paese in Serie A.

