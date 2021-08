PRIMAVERA - Lazio, oggi secondo test amichevole per i ragazzi di Calori

Continua la preparazione della Lazio Primavera in vista della prossima stagione. I biancocelesti guidati da Alessandro Calori hanno terminato la prima parte di ritiro a Celleno (provincia di Viterbo) e da cinque giorni sono impegnati in doppie sedute al centro sportivo di Formello. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei questa mattina la Lazio sfiderà in amichevole Albalonga ad Albano. Sarà la seconda amichevole per i baby dopo quella disputata contro l'Orvietana vinta 1-0. Tutti a disposizione di Calori per il test eccetto i tre convocati con le rispettive nazionali: Antonio Troise (Under 17), Fabio Ruggeri e Valerio Crespi (Under 18).

Calciomercato Lazio, una rosa da sfoltire: quattro grandi punti interrogativi

Lazio, vigilia del test con il Sassuolo: il programma biancoceleste

TORNA ALLA HOME