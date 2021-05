Roma - Lazio, i numeri del match: i biancocelesti creano e distruggono

La Lazio crea e (si) distrugge. Il derby con la Roma è stato perso dai biancocelesti dal momento in cui non c'è stata voglia e cattiveria, cose che in una partita come questa non dovrebbero mancare anche se gli obiettivi stagionali sono già sfumati. Come si può notare dalle statistiche riportate dalla rassegna stampa di Radiosei, la squadra di Inzaghi ha fatto la partita ma si è fatta abbindolare dalla freddezza dei giallorossi: 52% di possesso palla per i laziali che hanno anche realizzato il maggior numero di tiri in porta, 4 (solo due invece quelli dei romanisti che però sono stati decisivi). La Lazio è stata anche la squadra a realizzare più passaggi (404, frutto del possesso palla). Il baricentro della squadra di Inzaghi è stato molto basso, appena 46.2 metri che può essere stata l'arma a doppio taglio: da una parte una strategia vincente per far alzare la Roma e lasciare più spazio alle falcate di Lazzari, dall'altra un rischio perché invitare la squadra di Fonseca a giocare nella propria metà campo non è mai favorevole.

