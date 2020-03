Serie A, Acerbi e altri big indicano la strada: "Tagli subito, estate in campo"

"Tagli subito, estate in campo". Eccola la posizione riportata dall'Assocalciatori e dei giocatori di Serie A. Ieri sera la diffusione del documento che esprime proprio questa linea, il tutto con tutele dal punto di vista medico. L'idea è quella della nascita di un fondo per supportare i giocatori che guadagnano meno. Al direttivo di ieri, presenti in videoconferenza Chiellini, Acerbi, insieme ai rappresentanti AIC di tutte le 20 di A. I giocatori vogliono andare avanti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche con sacrifici economici sul piano degli stipendi.

