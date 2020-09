Serie A, addio alla regola ammazza - gol: meno rigori leggeri

La nuova stagione è alle porte, una stagione sicuramente anomala che vedrà gli stadi solo parzialmente riaperti a causa della situazione legata al coronavirus. In campo però si giocherà come sempre e anche con alcune novità. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti una delle novità più importanti riguardano i falli di mano che nella scorsa stagione hanno fatto dibattere e non poco. Addio quindi alla regola ammazza - gol secondo la quale qualsiasi tocco di mano che preceda un gol o che porti a un gol annullerebbe la rete. D’ora in poi il tocco invaliderà il gol solo se avviene nell’immediatezza. Questo per evitare che ogni contatto in area sia a sua volta un rigore prediligendo la valutazione dell'azione in uno sport in cui il contatto è inevitabile.

